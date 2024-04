Получите компенсацию: авиакомпании вводят новые штрафы за задержку рейсов

С сегодняшнего дня (1 апреля) авиакомпании будут взимать с пассажиров штраф за задержку рейса в размере 100 рублей за каждый час опоздания. Эти изменения, внесенные в Воздушный кодекс, вступили в силу.

Фото: flickr.com by 401(К) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic