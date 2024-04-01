Получите компенсацию: авиакомпании вводят новые штрафы за задержку рейсов

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С 1 апреля авиакомпании начнут платить пассажирам за задержку рейса

Туризм

С сегодняшнего дня (1 апреля) авиакомпании будут взимать с пассажиров штраф за задержку рейса в размере 100 рублей за каждый час опоздания. Эти изменения, внесенные в Воздушный кодекс, вступили в силу.

С 1 апреля авиакомпании начнут платить пассажирам за задержку рейса
Фото: flickr.com by 401(К) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ранее авиакомпании были обязаны выплатить штраф в размере 25% от установленного минимального размера оплаты труда за каждый час задержки доставки пассажира или багажа, но не превышающий половины стоимости перевозки. Основной размер оплаты труда для расчета штрафов составляет 100 рублей. Согласно новым правилам, максимальная сумма компенсации также не может превышать половину стоимости авиабилета.

Для получения возмещения пассажир должен подать письменную жалобу непосредственно в компанию. Задержка рейса должна произойти по вине авиакомпании. Задержки из-за погодных условий или связанные с безопасностью полетов не подлежат выплате штрафа.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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