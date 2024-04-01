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Шри-Ланка вводит визовые ограничения для российских туристов с 1 апреля 2024 года: важная информация для путешественников

Виза на Шри-Ланку снова становится платной для российских туристов

1:28
Туризм

Программа бесплатной выдачи виз на Шри-Ланке, которая действовала с конца ноября 2023 года и распространялась на граждан семи стран, включая Россию, завершилась. Согласно заявлению представителя Министерства туризма Шри-Ланки, Харина Фернандо, начиная с 1 апреля 2024 года, российским туристам снова потребуется оформлять визы для посещения острова.

Виза на Шри-Ланку снова становится платной для российских туристов
Фото: commons.wikimedia.org by Бернард Ганьон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Это решение было принято в связи с завершением пилотного проекта по отмене визовых сборов для некоторых стран, включая Россию. В результате российские туристы снова должны будут оплачивать визы для въезда на остров. Стоимость оформления электронного разрешения (ETA) составляет 50 долларов США, а виза по прибытии — 60 долларов. Однако дети до 12 лет могут посещать страну бесплатно.

Министр туризма Шри-Ланки выразил надежду на увеличение потока туристов на остров в ближайшие годы, отметив, что правительство страны стремится привлечь до 5 миллионов посетителей ежегодно.

В Посольстве Шри-Ланки в Москве также подтвердили эту информацию, добавив, что визы можно получить через официальные каналы, такие как дипломатические представительства или портал ETA. gov. lk.

Хотя для российских туристов это может стать некоторым неудобством, они всё равно могут наслаждаться красотами и культурой острова, несмотря на необходимость оформления визы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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