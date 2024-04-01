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Безопасный выезд: почему размытая подпись в паспорте не является проблемой для российских туристов

Слухи об опасности смазанной подписи в загранпаспорте опровергнуты

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Туризм

По информации, опубликованной в Telegram-канале Shot, ссылающемся на источники в МВД, утверждается, что размытая подпись в заграничном паспорте не является препятствием для выезда российских граждан из страны и не считается повреждением документа.

Слухи об опасности смазанной подписи в загранпаспорте опровергнуты
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Представители полиции пояснили, что размытая подпись не влияет на возможность покинуть страну, поскольку для идентификации личности используются данные, такие как ФИО, подразделение и дата выдачи паспорта. Кроме того, если у человека есть биометрический паспорт, то для идентификации используется цифровая подпись, которая считывается при прохождении через камеры на границе.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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