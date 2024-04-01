По информации, опубликованной в Telegram-канале Shot, ссылающемся на источники в МВД, утверждается, что размытая подпись в заграничном паспорте не является препятствием для выезда российских граждан из страны и не считается повреждением документа.
Представители полиции пояснили, что размытая подпись не влияет на возможность покинуть страну, поскольку для идентификации личности используются данные, такие как ФИО, подразделение и дата выдачи паспорта. Кроме того, если у человека есть биометрический паспорт, то для идентификации используется цифровая подпись, которая считывается при прохождении через камеры на границе.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.