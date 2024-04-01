Таджикистан: возврат авиабилетов в Россию увеличивается после инцидента в "Крокус Сити Холл"

После инцидента в "Крокус Сити Холле", жители Таджикистана стали возвращать авиабилеты в Россию. Представители национального перевозчика Таджикистана, Somon Air, отметили, что продажи билетов в Россию снизились, а процент их возврата составляет в среднем 20%.
Также было отмечено уменьшение числа рейсов из-за низкого спроса. Например, авиакомпания "Уральские авиалинии" сократила количество рейсов в Россию с трех до одного.
Согласно данным одной из авиакасс в Душанбе, 25 марта было возвращено 40 билетов, 26 марта — 30 билетов и 27 марта — 36 билетов.
Также стало известно, что 29 марта Следственный комитет России начнет проверку на возможную причастность украинских спецслужб к теракту в "Крокус Сити Холле". Один из фигурантов уголовного дела, Назримад Лутфуллои, частично признал свою вину.
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