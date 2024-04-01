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Таджикистан: возврат авиабилетов в Россию увеличивается после инцидента в "Крокус Сити Холл"

Жители Таджикистана стали возвращать авиабилеты в Россию

0:58
Туризм

После инцидента в "Крокус Сити Холле", жители Таджикистана стали возвращать авиабилеты в Россию. Представители национального перевозчика Таджикистана, Somon Air, отметили, что продажи билетов в Россию снизились, а процент их возврата составляет в среднем 20%.

Жители Таджикистана стали возвращать авиабилеты в Россию
Фото: flickr.com by Анна Зверева is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Также было отмечено уменьшение числа рейсов из-за низкого спроса. Например, авиакомпания "Уральские авиалинии" сократила количество рейсов в Россию с трех до одного.

Согласно данным одной из авиакасс в Душанбе, 25 марта было возвращено 40 билетов, 26 марта — 30 билетов и 27 марта — 36 билетов.

Также стало известно, что 29 марта Следственный комитет России начнет проверку на возможную причастность украинских спецслужб к теракту в "Крокус Сити Холле". Один из фигурантов уголовного дела, Назримад Лутфуллои, частично признал свою вину.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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