Кисловодск: российские туристы делятся своими впечатлениями – от разочарования до восхищения

Турист описал поездку в Кисловодск фразой "точно как в середине 1980-х"

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы из России побывали в Кисловодске и поделились своими впечатлениями о некоторых недостатках с журналом "Тинькофф". Один из путешественников отметил недостатки инфраструктуры в городе, сравнивая его с обстановкой середины 1980-х: старые здания, плохие дороги и недостаток сервиса. Он отметил лишь красоту Курортного бульвара и национального парка, остальной город он описал как запущенный и забытый властями.

Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Другой турист, Александр, также выразил разочарование, сравнивая уровень сервиса и цены с ситуацией в 1990-х в Анапе. Он жаловался на плохие дороги и наличие местных "разводил", подчеркнув, что ничего не изменилось. Он также отметил, что за девять дней отдыха на двоих им пришлось заплатить 90 тысяч рублей, не получив в итоге ничего особенного.

Однако некоторые другие россияне оставили более положительные отзывы о Кисловодске. Например, Владимир отметил гостеприимство, красоту и ухоженность города, а также доброжелательность местных жителей. Иван похвалил местную еду на рынке и в ресторанах.