Приготовьтесь к великому открытию: Большой Египетский Музей Гизы готовится принять посетителей

Египет собирается открыть Большой музей Гизы в 2024 году

0:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Глава Управления по туризму Египта, Амр Элькади, заявил, что Большой Египетский музей в Гизе планируется открыть для посетителей в текущем году.

Фото: Openverse by S J Pinkney is licensed under CC BY 2.0

Он подчеркнул, что работы по завершению музея почти завершены и что планируется устроить торжественное открытие, на которое приглашены многие международные гости и главы государств. Единственной оставшейся проблемой является согласование подходящей даты для этого события. Элькади выразил надежду на то, что открытие музея состоится в текущем году.