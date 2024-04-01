Приготовьтесь к великому открытию: Большой Египетский Музей Гизы готовится принять посетителей

Глава Управления по туризму Египта, Амр Элькади, заявил, что Большой Египетский музей в Гизе планируется открыть для посетителей в текущем году.
Он подчеркнул, что работы по завершению музея почти завершены и что планируется устроить торжественное открытие, на которое приглашены многие международные гости и главы государств. Единственной оставшейся проблемой является согласование подходящей даты для этого события. Элькади выразил надежду на то, что открытие музея состоится в текущем году.
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