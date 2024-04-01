Лучший выбор для отдыха в Турции: перелет бизнес-классом или экономом

Каждый третий турист готов слетать в Турцию в бизнес-классе

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Всего лишь 4% опрошенных туристов ответили уверенно "Да, могу себе позволить" на вопрос о готовности оплатить бизнес-классный перелет в Турцию. Однако еще 24% выразили заинтересованность в данном сервисе, но при условии, что доплата за него будет невысокой.

Фото: wikimedia.org by Acefitt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

С учетом того, что 10% аудитории предпочли просто посмотреть на ответы других, доля тех, кто проголосовал за бизнес-класс, составляет почти треть. Однако основной интерес лежит в цене.

Некоторые участники опроса с ностальгией вспоминают времена авиакомпании "Трансаэро" (покинувшей рынок в 2015 году), где бизнес-класс предлагался по доступным ценам.

Сейчас бизнес-класс на маршрутах из Москвы в Турцию доступен в основном через "Аэрофлот" и Turkish Airlines. Мы сравнили стоимость бизнес-класса и эконома на рейсе из Москвы в Анталью на 8 июня (туда) и 15 июня (обратно). Перелет в бизнес-классе вчетверо дороже, даже с учетом дополнительной оплаты за багаж в экономе.

В комментариях отмечается, что бизнес-класс становится привилегией для туристов, путешествующих в одиночку: "Если бы путешествовала одна, выбрала бы бизнес. С семьей — слишком дорого". Однако 30% считают бизнес-класс излишеством: "Цены уже очень высокие, чтобы еще переплачивать за комфорт", "На такие не очень дальние направления, как Турция, вполне удобно лететь экономом".