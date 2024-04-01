Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
TS: Полное поражение Украины произойдет летом
На чем нельзя экономить при эксплуатации машины
Пленный солдат ВСУ Мерва: нас отправили в мясорубку
KS: дочери Ким Чен Ына якобы подарят на 18 лет ядерный "чемоданчик"
Садальский заступился за Аллу Пугачёву: "Давайте начнём с депутатов"
Историк объяснил антропологическую роль украшений
Опасные ингредиенты в кремах для тела
Новая инициатива ЦБ: страхование электронных кошельков для граждан
Упрощена процедура перевода жилого помещения в нежилое и обратно
Лучший выбор для отдыха в Турции: перелет бизнес-классом или экономом

Каждый третий турист готов слетать в Турцию в бизнес-классе

1:28
Туризм

Всего лишь 4% опрошенных туристов ответили уверенно "Да, могу себе позволить" на вопрос о готовности оплатить бизнес-классный перелет в Турцию. Однако еще 24% выразили заинтересованность в данном сервисе, но при условии, что доплата за него будет невысокой.

Каждый третий турист готов слетать в Турцию в бизнес-классе
Фото: wikimedia.org by Acefitt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

С учетом того, что 10% аудитории предпочли просто посмотреть на ответы других, доля тех, кто проголосовал за бизнес-класс, составляет почти треть. Однако основной интерес лежит в цене.

Некоторые участники опроса с ностальгией вспоминают времена авиакомпании "Трансаэро" (покинувшей рынок в 2015 году), где бизнес-класс предлагался по доступным ценам.

Сейчас бизнес-класс на маршрутах из Москвы в Турцию доступен в основном через "Аэрофлот" и Turkish Airlines. Мы сравнили стоимость бизнес-класса и эконома на рейсе из Москвы в Анталью на 8 июня (туда) и 15 июня (обратно). Перелет в бизнес-классе вчетверо дороже, даже с учетом дополнительной оплаты за багаж в экономе.

В комментариях отмечается, что бизнес-класс становится привилегией для туристов, путешествующих в одиночку: "Если бы путешествовала одна, выбрала бы бизнес. С семьей — слишком дорого". Однако 30% считают бизнес-класс излишеством: "Цены уже очень высокие, чтобы еще переплачивать за комфорт", "На такие не очень дальние направления, как Турция, вполне удобно лететь экономом".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
Законы физики никто не отменял: в армии России ракета Х-101 вытеснила "Калибры" Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Последние материалы
Гаврилов: политика НАТО в отношении России способствует деградации обстановки в Европе
Гаврилов: отношения между РФ и НАТО нечто большее, чем холодная война
Ретроградный Меркурий продлится почти месяц: какому знаку Зодиака повезёт больше
CBS News: за случаями "гаванского синдрома" стоит Россия
Дизайнер дала советы по самостоятельным малярным работам при ремонте
Три главные ошибки при проверке уровня масла: что нужно знать каждому водителю
Пойти в рост: вся правда о средствах для удлинения ресниц
Топ-10 невероятных мест для путешествия по Юго-Восточной Азии
Как правильно выращивать грецкий орех?
Даже через сто лет долгосрочных прогнозов погоды не будет, признала метеоролог
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников