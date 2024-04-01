Российский турист оставил отзыв о Бали : впечатления от религиозного представления и местной культуры

Турист из России описал свою поездку на Бали фразой "ничего не понятно, но очень интересно"

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский отдыхающий побывал на Бали и рассказал о своем опыте на этом индонезийском острове. Он поделился своими впечатлениями на платформе "Дзен".

Фото: https://unsplash.com by Lrns lrns is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам Николая, во время поездки он познакомился с местной девушкой и с ней посетил религиозное представление.

"Честно говоря, я не очень разобрался, но мне было интересно. Человек в костюме дракона бегал по горящему углю, кричали что-то на балийском языке, многие зрители подпрыгивали со своих мест и также выкрикивали слова, поднимая руки вверх", — так он описал свой опыт. Также он отметил, что цены на Бали сильно различаются в зависимости от магазина и района. Например, в Убуде и Семиньяке можно купить кокос за 30 тысяч индонезийских рупий (примерно 174 рубля), а рыбу, напротив, — за меньшие деньги. "Сравнивая Бали с Сочи, я могу сказать, что здесь питание и проживание дешевле, но стоимость билетов дорогая. Если покупать их заранее и следить за динамикой цен, то можно уложиться в 70 тысяч рублей туда и обратно", — добавил отдыхающий.

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