Новый курортный сбор в Петербурге: как это повлияет на бюджет вашей поездки

Петербург вводит курортный сбор с 1 апреля

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 апреля в Санкт-Петербурге вводится новый курортный сбор.

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По данному сбору совершеннолетние туристы, находящиеся в гостиницах, апарт-отелях и хостелах, обязаны будут ежедневно доплачивать 100 рублей за проживание. Исключением из этого правила являются более чем 20 категорий граждан, которые освобождаются от уплаты данного сбора.

Средства, полученные из этого сбора, будут направлены на улучшение, ремонт и строительство объектов курортной инфраструктуры. Планируется, что к 2024 году от курортного сбора будут получены около 310 миллионов рублей.