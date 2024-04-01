Новый курортный сбор в Петербурге: как это повлияет на бюджет вашей поездки

С 1 апреля в Санкт-Петербурге вводится новый курортный сбор.
По данному сбору совершеннолетние туристы, находящиеся в гостиницах, апарт-отелях и хостелах, обязаны будут ежедневно доплачивать 100 рублей за проживание. Исключением из этого правила являются более чем 20 категорий граждан, которые освобождаются от уплаты данного сбора.
Средства, полученные из этого сбора, будут направлены на улучшение, ремонт и строительство объектов курортной инфраструктуры. Планируется, что к 2024 году от курортного сбора будут получены около 310 миллионов рублей.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.