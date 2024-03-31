Путешественники, забудьте о очередях: советы по ручному багажу от эксперта

Туристические эксперты рекомендуют путешествовать лишь с ручным багажом, чтобы сократить время и избежать ожидания при сдаче груза. Блогер Софи Надау поделилась несколькими полезными советами для путешественников.
Первым шагом стоит выбрать подходящую сумку. Она должна быть легкой, прочной и предпочтительно с мягким корпусом, что обеспечит легкость передвижения и увеличит вместимость, а также защитит от повреждений при столкновениях.
Также важно внимательно подходить к выбору вещей для путешествия. Предпочтение стоит отдать тем предметам, которые легко комбинировать между собой и имеют нейтральные цвета и узоры. Кроме того, Софи советует взять с собой пластиковые пакеты или холщовые мешочки, чтобы разделить чистую и грязную одежду при возвращении из отпуска.
Ещё один совет заключается в том, чтобы носить самые тяжелые вещи с собой. Например, пальто и ботинки занимают много места в багаже, поэтому лучше всего носить их на себе.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.