Не попадайте в беду: 3 основные ошибки с электроникой в самолете, о которых важно знать

В блоге Sun Online Travel опубликованы три распространенные заблуждения, связанные с использованием электронных устройств во время полетов, которые могут иметь негативные последствия.
Фото: flickr.com by bomberpilot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generi
Первая проблема заключается в недостаточном заряде батареи устройства. По мнению автора, иногда сотрудники авиакомпаний могут запросить у пассажира подтверждение работоспособности его телефона или другого гаджета.
Вторая опасность связана с хранением электронных устройств. Известно, что электронные компоненты, особенно с литий-ионными батареями, могут вызвать возгорание из-за чувствительности к высоким температурам. Поэтому рекомендуется хранить такие устройства в сумках или карманах для быстрого обнаружения в случае проблем.
Третья ошибка связана с использованием электронных сигарет (вейпов) на борту самолета, за что пассажира могут оштрафовать или арестовать.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ