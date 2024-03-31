Не попадайте в беду: 3 основные ошибки с электроникой в самолете, о которых важно знать

Три опасные ошибки при перевозке электронных устройств в самолётах

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В блоге Sun Online Travel опубликованы три распространенные заблуждения, связанные с использованием электронных устройств во время полетов, которые могут иметь негативные последствия.

Фото: flickr.com by bomberpilot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generi

Первая проблема заключается в недостаточном заряде батареи устройства. По мнению автора, иногда сотрудники авиакомпаний могут запросить у пассажира подтверждение работоспособности его телефона или другого гаджета. Вторая опасность связана с хранением электронных устройств. Известно, что электронные компоненты, особенно с литий-ионными батареями, могут вызвать возгорание из-за чувствительности к высоким температурам. Поэтому рекомендуется хранить такие устройства в сумках или карманах для быстрого обнаружения в случае проблем. Третья ошибка связана с использованием электронных сигарет (вейпов) на борту самолета, за что пассажира могут оштрафовать или арестовать.