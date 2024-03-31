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Превращаем ваш автомобиль в дом на колесах: топ-5 необходимых аксессуаров

ТОП-5 аксессуаров для превращения автомобиля в дом на колесах

1:26
Туризм

Летом кемперы становятся особенно популярными. Это транспортные средства, которые представляют собой своего рода дома на колесах.

ТОП-5 аксессуаров для превращения автомобиля в дом на колесах
Фото: www.flickr.com by Натан Вонг is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Благодаря кемперам людям не нужно беспокоиться о поиске жилья или бронировании номеров в отелях во время дальних путешествий.

В кемпере можно комфортно провести ночь, ведь он оснащен всем необходимым для отдыха: от кровати до кухонной утвари.

Обычно считается, что обычное транспортное средство нельзя превратить в кемпер.

Однако эксперты рассказывают о пяти аксессуарах, с помощью которых можно преобразить автофургон в жилое помещение.

Матрасы
Путешественнику на дальний путь необходимы спальные принадлежности.

Лучшим вариантом является использование надувного матраса. Для его установки в универсале необходимо сложить заднее сиденье.

Холодильник
Во время путешествия без переносного холодильника обойтись очень сложно.

В связи с жаркой погодой устройство обеспечит доступ к холодной воде и сохранит свежесть продуктов.

Компрессор
Это устройство обеспечит воздух для матраса и пригодится в случае спуска воздуха из шин.

Сетка
Установка сетки на окна поможет защитить от комаров и других насекомых во время ночлега в автомобиле на природе.

Настольная плита Для приготовления тщательно приготовленных блюд во время поездки необходима настольная плита, которая позволит готовить пищу на открытом воздухе.

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Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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