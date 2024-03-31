Превращаем ваш автомобиль в дом на колесах: топ-5 необходимых аксессуаров

Летом кемперы становятся особенно популярными. Это транспортные средства, которые представляют собой своего рода дома на колесах.
Благодаря кемперам людям не нужно беспокоиться о поиске жилья или бронировании номеров в отелях во время дальних путешествий.
В кемпере можно комфортно провести ночь, ведь он оснащен всем необходимым для отдыха: от кровати до кухонной утвари.
Обычно считается, что обычное транспортное средство нельзя превратить в кемпер.
Однако эксперты рассказывают о пяти аксессуарах, с помощью которых можно преобразить автофургон в жилое помещение.
Матрасы
Путешественнику на дальний путь необходимы спальные принадлежности.
Лучшим вариантом является использование надувного матраса. Для его установки в универсале необходимо сложить заднее сиденье.
Холодильник
Во время путешествия без переносного холодильника обойтись очень сложно.
В связи с жаркой погодой устройство обеспечит доступ к холодной воде и сохранит свежесть продуктов.
Компрессор
Это устройство обеспечит воздух для матраса и пригодится в случае спуска воздуха из шин.
Сетка
Установка сетки на окна поможет защитить от комаров и других насекомых во время ночлега в автомобиле на природе.
Настольная плита Для приготовления тщательно приготовленных блюд во время поездки необходима настольная плита, которая позволит готовить пищу на открытом воздухе.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.