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Жительница Костромы потеряла две квартиры в попытке вернуть 200 долларов украденных мошенниками

Россиянка потеряла две квартиры, пытаясь вернуть 200 долларов

1:32
Туризм

По информации от пресс-службы местного управления МВД, жительница Костромы в возрасте 54 лет оказалась втянутой в криминальную схему, в результате чего лишилась двух квартир в попытке вернуть украденные мошенниками 200 долларов.

Россиянка потеряла две квартиры, пытаясь вернуть 200 долларов
Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ее первая встреча с аферистами произошла в 2014 году, когда она вложила средства в определенный проект. Однако информацию о своих вложениях в размере 200 долларов она узнала только в 2023 году от звонка, в котором представившийся ей юрист рассказал о возможных компенсациях для пострадавших от мошеннических схем. Чтобы получить помощь этого "юриста", женщина оформила несколько кредитов, однако деньги пошли на счета преступников, несмотря на блокировку транзакций. Для перевода денег в Россию она продала свой гараж.

Далее мошенники убедили ее продать квартиру в целях "безопасности". В ходе фиктивной сделки она отправила 2,2 миллиона рублей "доверенному лицу" в Москву по их указанию.

Затем под видом сотрудников московской прокуратуры аферисты заставили ее верить, что помогавший ей "юрист" участвовал в незаконной деятельности и был задержан, угрожая ей тем же. Они требовали залог в 3 тысячи долларов для его освобождения. Не имея таких средств, женщина вынуждена была продать свою долю в квартире в Подольске за 2 миллиона рублей. После этого преступники исчезли. Потеряв 5,5 миллиона рублей, она обратилась в полицию.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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