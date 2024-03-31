Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофе, масло грейпфрута, пищевая сода: звездные бьюти-хаки
Почему не стоит сажать вишни и яблони рядом
Эксперты ответили, почему кошка нюхает ваше дыхание
ТОП-5 аксессуаров для превращения автомобиля в дом на колесах
Водителям рассказали, в каких случаях необходим свап двигателя и его регистрация
Врач объяснил, как можно определить разницу между ОРВИ и аллергией
Эксперты рассказали о рисках при покупке жилья в новостройке
Мосгорнаследие заявило о нахождении предметов XVIII-XIX веков
Печём "дышащий" белый хлеб в духовке
Искусство путешествия в Венесуэле: откройте вкус бизнес-класса Conviasa через глаза тревел-блогера

Россиянин рассказал чем кормят в бизнес-классе авиакомпании самой опасной страны мира

1:27
Туризм

Российский путешественник поделился в своем блоге на платформе "Дзен" впечатлениями о питании в бизнес-классе авиакомпании Conviasa из Венесуэлы. Он отметил, что на протяжении 14 часового перелета из Москвы в Каракас на старом самолете Airbus A340 без пересадок была предложена разнообразная еда.

Россиянин рассказал чем кормят в бизнес-классе авиакомпании самой опасной страны мира
Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По словам автора, вскоре после взлета стюардессы принесли напитки и легкие закуски, что соответствует общепринятой традиции в бизнес-классе. Ему были предложены напитки, включая сок, воду и напиток из лайма, с закуской из трех видов сыра (бри, рокфор и эменталь) с орехами и виноградом. Также пассажирам предлагались различные виды алкоголя, такие как вино, ром, виски или коньяк.

Через час после взлета столики были накрыты для полноценного ужина. На тарелке был салат "Цезарь" с куриной грудкой, а основным блюдом была тушеная рыба с овощами. Кроме того, были предложены различные добавки, такие как горчица, соевый соус, оливковое и сливочное масло, мед и хлеб.

Позже были поданы горячие блюда, и пассажир понял, что рыба изначально была закуской, а не основным блюдом. Затем за два часа до приземления был подан завтрак, который включал в себя сырную булочку и круассан, а также омлет с шпинатом, запеченной куриной грудкой и картофельными крокетами.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Советы от косметологов: эффективные способы устранения морщин в области глаз

Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.

Советуют косметологи: как избавиться от морщин вокруг глаз
Удобряем рассаду помидоров
Рассаде необходимо достаточно питательных веществ
Назван продукт, который может стать достойной заменой подорожавшего какао
Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Экологический кризис в Паттайе: пляж Джомтьен под угрозой из-за загрязнения морской воды
Сводка с фронта: освобождена Новомихайловка, тяжёлые бои за Бердычи
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Лёгкий суп с фасолью и кукурузой: аппетитный и густой, и совсем без мяса
Последние материалы
Кофе, масло грейпфрута, пищевая сода: звездные бьюти-хаки
Почему не стоит сажать вишни и яблони рядом
Эксперты ответили, почему кошка нюхает ваше дыхание
ТОП-5 аксессуаров для превращения автомобиля в дом на колесах
Водителям рассказали, в каких случаях необходим свап двигателя и его регистрация
Врач объяснил, как можно определить разницу между ОРВИ и аллергией
Эксперты рассказали о рисках при покупке жилья в новостройке
Мосгорнаследие заявило о нахождении предметов XVIII-XIX веков
Россиянин рассказал чем кормят в бизнес-классе авиакомпании самой опасной страны мира
Печём "дышащий" белый хлеб в духовке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников