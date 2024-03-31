Искусство путешествия в Венесуэле: откройте вкус бизнес-класса Conviasa через глаза тревел-блогера

Россиянин рассказал чем кормят в бизнес-классе авиакомпании самой опасной страны мира

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник поделился в своем блоге на платформе "Дзен" впечатлениями о питании в бизнес-классе авиакомпании Conviasa из Венесуэлы. Он отметил, что на протяжении 14 часового перелета из Москвы в Каракас на старом самолете Airbus A340 без пересадок была предложена разнообразная еда.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По словам автора, вскоре после взлета стюардессы принесли напитки и легкие закуски, что соответствует общепринятой традиции в бизнес-классе. Ему были предложены напитки, включая сок, воду и напиток из лайма, с закуской из трех видов сыра (бри, рокфор и эменталь) с орехами и виноградом. Также пассажирам предлагались различные виды алкоголя, такие как вино, ром, виски или коньяк.

Через час после взлета столики были накрыты для полноценного ужина. На тарелке был салат "Цезарь" с куриной грудкой, а основным блюдом была тушеная рыба с овощами. Кроме того, были предложены различные добавки, такие как горчица, соевый соус, оливковое и сливочное масло, мед и хлеб.

Позже были поданы горячие блюда, и пассажир понял, что рыба изначально была закуской, а не основным блюдом. Затем за два часа до приземления был подан завтрак, который включал в себя сырную булочку и круассан, а также омлет с шпинатом, запеченной куриной грудкой и картофельными крокетами.