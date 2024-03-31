Открытие потенциала: побережье каспийского моря планирует привлечь 170 Млн туристов к 2030 году

В Дагестане появится курорт, который может посоревноваться с зарубежными

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируется, что данная область привлечет до 170 миллионов туристов, включая путешественников из:

Фото: commons.wikimedia.org by Синкучи is licensed under и Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Турции

Азербайджана

Ирана

Ирака

Туркменистана

Планы включают в себя запуск курорта к 2027 году, с завершением строительства к 2030 году. Побережье Каспийского моря обладает теплым климатом и просторными песчаными пляжами, что делает его привлекательным для туризма.

Кроме того, в этом регионе предлагается множество туристических возможностей, включая культурно-исторические экскурсии, гастрономические путешествия и этнографические маршруты.

Глава региона, Сергей Мелихов, выразил уверенность в успехе данного проекта и подчеркнул потенциал побережья Каспийского моря, который до сих пор остается недооцененным. Ранее этот регион был назван одним из топовых направлений России для активного отдыха и отрыва от цифрового мира, включая Дагестан.