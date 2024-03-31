Открытие потенциала: побережье каспийского моря планирует привлечь 170 Млн туристов к 2030 году

Планируется, что данная область привлечет до 170 миллионов туристов, включая путешественников из:
Планы включают в себя запуск курорта к 2027 году, с завершением строительства к 2030 году. Побережье Каспийского моря обладает теплым климатом и просторными песчаными пляжами, что делает его привлекательным для туризма.
Кроме того, в этом регионе предлагается множество туристических возможностей, включая культурно-исторические экскурсии, гастрономические путешествия и этнографические маршруты.
Глава региона, Сергей Мелихов, выразил уверенность в успехе данного проекта и подчеркнул потенциал побережья Каспийского моря, который до сих пор остается недооцененным. Ранее этот регион был назван одним из топовых направлений России для активного отдыха и отрыва от цифрового мира, включая Дагестан.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.