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Ошибки в заграничном паспорте: как избежать неприятностей в аэропорту

Ошибка в загранпаспорте стоила россиянке 150 тыс. рублей

1:41
Туризм

Когда вы получаете новый паспорт — российский или заграничный, вы ожидаете, что в нем все будет на высшем уровне и проверено неоднократно. Однако, даже в такие моменты лучше самостоятельно проверить всю информацию, чтобы удостовериться. Ведь именно на эту уверенность в государственной системе полагалась россиянка, которая в итоге столкнулась с серьезными неудобствами.

Ошибка в загранпаспорте стоила россиянке 150 тыс. рублей
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

История, произошедшая в Екатеринбурге, рассказывает о женщине, которая вместе со своей 8-летней дочерью собиралась отправиться на отдых в Турцию. Подготовка к этому отдыху была долгой, ведь на поездку был потрачен значительный сумма — 145 000 рублей. Этот отпуск был особенно значим для обеих, так как он был первым для них обеих. Однако, в аэропорту произошла неожиданность.

Семья не смогла пройти на рейс из-за ошибки в заграничном паспорте у девочки: при выдаче документа была допущена ошибка в цифрах. Верхний номер был правильным, а нижний — ошибочным. Хотя паспорт был получен всего неделю назад, никто не заметил разницу между верхним и нижним номером.

В результате девочке пришлось отказаться от неверного документа, а ее маме пообещали выдать новый паспорт без необходимости записи и оплаты пошлины. Но, к сожалению, отпуск семьи уже был испорчен, так как они не успели воспользоваться своим туром.

Представитель пресс-службы Свердловского главка МВД, Валерий Горелых, заявил, что ведется расследование данной ситуации в ГУ МВД и подразделении по вопросам миграции. По его словам, после проведения проверки будут приняты соответствующие меры и вынесены наказания.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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