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Разоблачение: как проводники железнодорожного транспорта обманывают пассажиров

Проводник рассказал о популярных способах обмана пассажиров

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Туризм

На Дзен-канале "Путешествие с фотокамерой" опубликовали статью, рассказывающую о методах мошенничества среди сотрудников железнодорожного транспорта, которые замечены в обмане пассажиров.

Проводник рассказал о популярных способах обмана пассажиров
Фото: flickr.com by Mikhail (Vokabre) Shcherbakov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Бывший проводник поделился различными приемами, которые он наблюдал в процессе работы.

Он отметил, что поездные простыни часто не стираются между пассажирами, что может быть неприятной неожиданностью для путешественников.

Также было выявлено, что многие проводники занимаются продажей товаров, включая алкогольные напитки, часто используя завышенные цены для увеличения прибыли. Кроме того, они могут обманывать пассажиров в карточных играх, таких как "форма 36", или использовать посылки для незаконного получения денег.

Автор статьи также подчеркнул, что хотя некоторые проводники могут воспринимать эти действия как способ покрыть недостачу или штрафы из-за невысокой заработной платы, это наносит ущерб доверию пассажиров к железнодорожному транспорту.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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