Борьба за Лопбури: как местная полиция сражается с агрессивными обезьянами

В сердце Таиланда расположен город Лопбури, который когда-то был известен своим обилием обезьян. Но сегодня этот город стал свидетелем необычной схватки между человеком и дикими животными.
Макаки атакуют прохожих, крадут их вещи, нападают на полицейских и автомобили, проезжающие мимо. Для преодоления этой проблемы местная полиция использует нестандартные методы защиты. Они стреляют из рогаток и пистолетов с транквилизаторами, а также используют деревянные катапульты для обороны.
Командующий полицией провинции и города Лопбури объявил о формировании специального отряда.
"Мы осознаем потенциальную опасность, исходящую от обезьян. Использование рогаток, которые у нас есть, может представлять угрозу. Мы часто скрываем свои пистолеты с транквилизаторами, чтобы обезьяны не увидели их", — отмечает он.
Сотрудники Департамента национальных парков, дикой природы и сохранения растительности также активно занимаются ловлей агрессивных приматов.
Контроль над популяцией макак включает в себя массовое стерилизационное лечение и перемещение их в подходящие места обитания. Однако популяция этих животных продолжает расти.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.