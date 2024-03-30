Борьба за Лопбури: как местная полиция сражается с агрессивными обезьянами

Обезьяны оккупировали туристический городок в Таиланде

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В сердце Таиланда расположен город Лопбури, который когда-то был известен своим обилием обезьян. Но сегодня этот город стал свидетелем необычной схватки между человеком и дикими животными.

Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Макаки атакуют прохожих, крадут их вещи, нападают на полицейских и автомобили, проезжающие мимо. Для преодоления этой проблемы местная полиция использует нестандартные методы защиты. Они стреляют из рогаток и пистолетов с транквилизаторами, а также используют деревянные катапульты для обороны.

Командующий полицией провинции и города Лопбури объявил о формировании специального отряда.

"Мы осознаем потенциальную опасность, исходящую от обезьян. Использование рогаток, которые у нас есть, может представлять угрозу. Мы часто скрываем свои пистолеты с транквилизаторами, чтобы обезьяны не увидели их", — отмечает он.

Сотрудники Департамента национальных парков, дикой природы и сохранения растительности также активно занимаются ловлей агрессивных приматов.

Контроль над популяцией макак включает в себя массовое стерилизационное лечение и перемещение их в подходящие места обитания. Однако популяция этих животных продолжает расти.