Гид по правилам поведения для туристов, помогающий избежать неприятных ситуаций и конфликтов

Избегайте неловких ситуаций в Турции: 6 правил для туристов

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Россияне, отдыхающие на турецких курортах, зачастую чувствуют себя так комфортно, будто они дома. Однако игнорирование обычаев и традиций этой восточной страны может привести к неловким ситуациям и даже штрафам. Вот некоторые турецкие правила, которые туристы часто игнорируют:

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Не торговаться на базарах

На восточных базарах торговаться — не просто норма, а обязательный ритуал, укоренившийся за века. Покупать что-либо без торга здесь не принято настолько, что продавец может обидеться, если покупатель не вступит в диалог о цене и качестве товара.

Не оставлять чаевые

В мире есть страны, где чаевые считаются неуместными или вовсе не принятыми, но Турция к ним точно не относится. Чаевые приветствуются практически везде: в ресторанах и кафе принято оставлять 10-15% сверху суммы заказа, в хаммаме — до 30%, носильщикам, уборщицам и гидам — от 1 до 5 долларов, а при поездке на такси можно просто округлить сумму в большую сторону.

Фотографировать местных без спроса

Во многих странах запрещено фотографировать людей без их согласия. Особенно строгие ограничения касаются женщин, тем более если они одеты в национальную одежду или купальный костюм.

Говорить о политике

Политика в Турции не самая безопасная тема для разговора из-за множества неоднозначных моментов в прошлом и настоящем страны, а также непростых отношений с соседями.

Жестикуляция

С жестами стоит быть осторожнее: то, что воспринимается позитивно в других странах, здесь может быть считаться неприличным или оскорбительным. Например, поднятый вверх большой палец или жест "ОК" могут быть расценены как намек на нетрадиционную ориентацию собеседника. А покачивание головой не означает отказ или несогласие, а скорее "я не понимаю".

Покупка антиквариата

Соблазн купить антиквариат в Турции по выгодной цене велик, но лучше не поддаваться искушению. Редкие находки часто оказываются подделками, а вывоз даже подлинных предметов с исторической ценностью из страны запрещен законом.