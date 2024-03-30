Авиасанкции в Евросоюзе: как это отразилось на перелёте из Египта для российских путешественников

Отдых в Египте для многих российских отпускников омрачился инцидентом, когда их курортный отдых в одно мгновение превратился в непредвиденное пребывание "за решёткой". Путешественники, собиравшиеся вернуться домой из Шарм-эль-Шейха, уже находились на борту чартерного рейса авиакомпании Air Cairo, когда полет был внезапно задержан. После некоторого ожидания пассажиров высадили из самолёта и разместили в ближайших гостиницах, обеспечив питанием. Через 12 часов они наконец смогли продолжить свой путь из Египта.
Задержка рейса была связана с тем, что 28 марта Евросоюз закрыл воздушное пространство для турецкой авиакомпании Southwind Airlines в рамках санкций против России. По мнению представителей Ассоциации туроператоров России (АТОР), авиакомпанию Air Cairo также подвергли подозрению из-за возможной связи с Southwind. Предполагается, что одной из стран, вызвавших задержку рейса из Египта, мог быть Кипр. Теперь популярные курортные рейсы для российских туристов будут осуществляться по альтернативному маршруту, обходя территорию стран Евросоюза.
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