Авиасанкции в Евросоюзе: как это отразилось на перелёте из Египта для российских путешественников

Российские туристы не смогли покинуть Египет из-за санкций

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых в Египте для многих российских отпускников омрачился инцидентом, когда их курортный отдых в одно мгновение превратился в непредвиденное пребывание "за решёткой". Путешественники, собиравшиеся вернуться домой из Шарм-эль-Шейха, уже находились на борту чартерного рейса авиакомпании Air Cairo, когда полет был внезапно задержан. После некоторого ожидания пассажиров высадили из самолёта и разместили в ближайших гостиницах, обеспечив питанием. Через 12 часов они наконец смогли продолжить свой путь из Египта.

Фото: flickr.com by Анна Зверева is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Задержка рейса была связана с тем, что 28 марта Евросоюз закрыл воздушное пространство для турецкой авиакомпании Southwind Airlines в рамках санкций против России. По мнению представителей Ассоциации туроператоров России (АТОР), авиакомпанию Air Cairo также подвергли подозрению из-за возможной связи с Southwind. Предполагается, что одной из стран, вызвавших задержку рейса из Египта, мог быть Кипр. Теперь популярные курортные рейсы для российских туристов будут осуществляться по альтернативному маршруту, обходя территорию стран Евросоюза.