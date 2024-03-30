Новые прямые рейсы: минеральные воды - Анталья с авиакомпанией "Россия" с 30 апреля

Компания "Россия" объявила о запуске прямых авиарейсов между Минеральными Водами и Антальей, Турция, с 30 апреля.
Это связано с увеличением спроса на авиаперелеты в теплый сезон. Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.
Представители авиакомпании отметили, что открытие нового маршрута облегчит доступ российским туристам к популярному курорту на берегу Средиземного моря.
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