Новые правила в Сан-Себастьяне: дискриминационные ограничения для туристов вводятся с штрафами

Еще один город в Испании вводит ограничения для туристов — пока только для экскурсионных, и пока только с возможным штрафом.
Популярный среди путешественников город Сан-Себастьян в Стране Басков, расположенный недалеко от границы с Францией, объявил о новых ограничениях. Нарушение этих правил может повлечь за собой штраф в размере до 1500 евро.
По данным испанских СМИ, туристы приезжают сюда за красивыми пляжами и вкусной кухней, причем в город съезжается миллионы посетителей. Новые меры направлены на "регулирование потока посетителей в наиболее оживленных районах города".
"Эти меры, которые вступят в силу 10 апреля, были согласованы с местными туроператорами, которые обязались соблюдать указанные ограничения", — пояснили в городском совете.
Туры также будут проводиться в определенные временные интервалы: разрешается проводить экскурсии только с 8:00 до 23:00.
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