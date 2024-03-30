Новые правила в Сан-Себастьяне: дискриминационные ограничения для туристов вводятся с штрафами

В Испании ещё один город проводит дискриминационную политику по отношению к туристам

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Еще один город в Испании вводит ограничения для туристов — пока только для экскурсионных, и пока только с возможным штрафом.

Фото: www.flickr.com by Хуанедк из Сарагосы is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Популярный среди путешественников город Сан-Себастьян в Стране Басков, расположенный недалеко от границы с Францией, объявил о новых ограничениях. Нарушение этих правил может повлечь за собой штраф в размере до 1500 евро.

По данным испанских СМИ, туристы приезжают сюда за красивыми пляжами и вкусной кухней, причем в город съезжается миллионы посетителей. Новые меры направлены на "регулирование потока посетителей в наиболее оживленных районах города".

"Эти меры, которые вступят в силу 10 апреля, были согласованы с местными туроператорами, которые обязались соблюдать указанные ограничения", — пояснили в городском совете.

Туры также будут проводиться в определенные временные интервалы: разрешается проводить экскурсии только с 8:00 до 23:00.