Топ-4 стран, где можно увидеть самые красивые закаты

Волшебные закаты: лучшие места для незабываемых вечеров

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

На отдыхе не каждого можно назвать ранней пташкой, так как многие предпочитают отсыпаться, пропуская рассветы. Однако, закаты — совсем другое дело. Они являются логическим завершением дня и позволяют наслаждаться красотой природы без ущерба для нашего драгоценного сна.

Фото: commons.wikimedia.org by Pedro Szekely is licensed under CC BY-SA 2.0

Боракай, Филиппины

Тропический остров Боракай имеет протяженность всего 7 км, но это не помешало ему стать одним из самых посещаемых мест на Филиппинах.

Люди приезжают сюда не только за экзотикой, пляжным отдыхом, дайвингом и кайтсерфингом, но и за неповторимыми закатами. Одно из лучших мест для наблюдения за ними — знаменитый Белый пляж, который неоднократно входил в список лучших пляжей мира.

Санторини, Греция

Расположенный в Эгейском море, остров Санторини славится своими синими и белыми зданиями, кристально чистой водой и уединенными пляжами.

Каждый вечер на берегу собираются люди, чтобы насладиться заходом солнца. Некоторые путешественники специально выбираются на Санторини ради его изумительных закатов.

Агра, Индия

Архитектурные памятники в лучах заходящего солнца приобретают особую величественность и таинственность.

Перемещение солнца с востока на запад создает особые световые эффекты на Тадж-Махал. В рассветном свете он приобретает красноватый оттенок, а в сумерках кажется почти розово-оранжевым. Лучший вид открывается с восьмиугольной башни Красного Форта через реку Ямуна.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Мало кто так испытывает любовь к солнцу, как бразильцы. У них особое отношение к этому небесному светилу, поэтому закат встречают бурными аплодисментами.

Главный наблюдательный пункт — пляж Апроадор, который является естественной границей между известными пляжами Ипанема и Копакабана.