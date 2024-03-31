Эксперты раскрыли стоимость летнего отдыха в Крыму: популярные курорты, цены на отели и способы добраться на полуостров

Эксперты определили стоимость летнего отдыха в Крыму

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Интерес к летним поездкам в Крыму значительно возрос за последний год. Издание РИА "Новости" обратилось к экспертам для выяснения, какие курорты наиболее популярны среди туристов и сколько необходимо подготовить финансов на путешествие.

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"За первые три месяца 2024-го оплачено в два раза больше заказов крымских отелей на лето, чем год назад", — сообщили в пресс-службе туроператора "Алеан".

Основным фактором увеличения спроса стали доступные цены. Кроме того, раннее бронирование позволяет сэкономить до трети стоимости и выбрать наиболее подходящий вариант. К началу сезона ряд гостиниц будет полностью забронирован.

Традиционно популярны Ялта, Форос, Алушта и Евпатория. Туристы предпочитают размещение в отелях, расположенных поблизости от пляжей. Особое внимание привлекает система "все включено".

В этом году путешественники планируют провести на полуострове больше времени, чем ранее. Среднее количество ночей, на которое бронируются номера, увеличилось с пяти-шести до восьми. 47% отдыхающих планируют поездку вдвоем, 46% с детьми. Три процента путешественников предпочитают путешествовать в одиночку. Остальные, согласно данным Fun&Sun, собираются отдыхать в других компаниях.

Представители отметили, что несмотря на повышение цен в гостиницах, они по-прежнему остаются более доступными, чем аналогичные отели в Геленджике и Анапе. Например, десятидневный отпуск на двоих с завтраками в июне в Крыму обойдется от 62 000 рублей.

В настоящее время авиасообщения с Крымом отсутствуют. Достичь полуострова можно только поездом. Также существуют автобусные маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Новороссийска, Брянска и других городов. Путешественникам на автомобилях стоит заранее позаботиться о правильной упаковке багажа — это поможет ускорить процесс прохождения контроля.