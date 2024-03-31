Избегайте долговых ловушек: путешественникам раскрыли схему аэропортовских мошенников

Новая тактика мошенников, выявленная в аэропортах России

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские аэропорты, обеспокоенные появлением мошенников, выдававших себя за банковских сотрудников, принимают меры для защиты своих пассажиров от подобных инцидентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Столбовский is licensed under CC BY-SA 3.0

Важно знать, каким образом мошенники могут попытаться обмануть пассажиров, не имеющих возможности получать оповещения о своих счетах во время полета.

Вот как это может происходить: мошенник, выдавая себя за менеджера банка, подходит к жертве перед вылетом и предлагает оформить кредитную карту. В ходе общения он намекает, что приложение на смартфоне пассажира устарело и нуждается в обновлении. Так как из-за санкций приложение нельзя загрузить из официальных источников, мошенник предлагает скачать его через мессенджер, предоставляя ссылку.

Если пассажир не подозревает ничего странного и соглашается, на его телефон устанавливается фишинговое приложение, которое перехватывает логин и пароль клиента. Попытка оформления кредитной карты оказывается неудачной, и мошенник исчезает. Однако после вылета пассажира начинаются манипуляции с его счетом: деньги выводятся или оформляются кредиты. Потерпевший узнает об этом лишь при приземлении, когда уже поздно.

Сообщается, что мошенники чаще всего выбирают своих жертв из тех, кто совершает дальние полеты.