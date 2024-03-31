Избегайте долговых ловушек: путешественникам раскрыли схему аэропортовских мошенников

Российские аэропорты, обеспокоенные появлением мошенников, выдававших себя за банковских сотрудников, принимают меры для защиты своих пассажиров от подобных инцидентов.
Важно знать, каким образом мошенники могут попытаться обмануть пассажиров, не имеющих возможности получать оповещения о своих счетах во время полета.
Вот как это может происходить: мошенник, выдавая себя за менеджера банка, подходит к жертве перед вылетом и предлагает оформить кредитную карту. В ходе общения он намекает, что приложение на смартфоне пассажира устарело и нуждается в обновлении. Так как из-за санкций приложение нельзя загрузить из официальных источников, мошенник предлагает скачать его через мессенджер, предоставляя ссылку.
Если пассажир не подозревает ничего странного и соглашается, на его телефон устанавливается фишинговое приложение, которое перехватывает логин и пароль клиента. Попытка оформления кредитной карты оказывается неудачной, и мошенник исчезает. Однако после вылета пассажира начинаются манипуляции с его счетом: деньги выводятся или оформляются кредиты. Потерпевший узнает об этом лишь при приземлении, когда уже поздно.
Сообщается, что мошенники чаще всего выбирают своих жертв из тех, кто совершает дальние полеты.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.