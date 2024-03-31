Планируется, что Дагестан сможет привлечь до 170 миллионов туристов, включая посетителей из Турции, Азербайджана, Ирана, Ирака и Туркменистана.
Открытие курорта ожидается к 2027 году, с завершением строительства к 2030 году. Берега Каспийского моря обладают теплым климатом и просторными песчаными пляжами, что делает их привлекательными для туризма.
Кроме того, в регионе предлагается разнообразие туристических возможностей: экскурсии по историческим и культурным местам, гастрономические туры, а также этнографические маршруты.
Глава региона Сергей Мелихов выразил уверенность в успешной реализации данного проекта и подчеркнул потенциал берегов Каспийского моря, который до сих пор остается недооцененным.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.