В скором времени в Дагестане появится курорт, сопоставимый с зарубежными аналогами

Дагестан готовит свой ответ зарубежным курортам

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Планируется, что Дагестан сможет привлечь до 170 миллионов туристов, включая посетителей из Турции, Азербайджана, Ирана, Ирака и Туркменистана.

Фото: openverse by Ильяс Букаров is licensed under CC BY-SA 4.0

Открытие курорта ожидается к 2027 году, с завершением строительства к 2030 году. Берега Каспийского моря обладают теплым климатом и просторными песчаными пляжами, что делает их привлекательными для туризма.

Кроме того, в регионе предлагается разнообразие туристических возможностей: экскурсии по историческим и культурным местам, гастрономические туры, а также этнографические маршруты.

Глава региона Сергей Мелихов выразил уверенность в успешной реализации данного проекта и подчеркнул потенциал берегов Каспийского моря, который до сих пор остается недооцененным.