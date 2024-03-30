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Краснодар приветствует весну: цветущие деревья и теплый прием ждут вас

Апрель в Краснодаре - что стоит ожидать

1:13
Туризм

В парке Галицкого в Краснодаре уже начали цвести сливы, которые местные жители называют сакурой. В апреле этот город превратится в настоящий сад из-за обилия цветущих деревьев, кустарников и клумб, а температура подталкивает туристов одеваться легко.

Апрель в Краснодаре - что стоит ожидать
Фото: unsplash.com by Devil_Jameson RAGE is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В социальных сетях сообщество парка поделилось фотографией магнолии Суланжа, которая сегодня прекрасно цветет в парке Галицкого. Ожидается, что пик цветения будет приходиться на 3-5 апреля. Улицы Краснодара уже наполняются ароматами цветущих деревьев и кустарников. Абрикосы, магнолии, яблони и айва создают яркие и красочные пейзажи. Местные жители и посетители города наслаждаются красотой пробуждающейся природы и особым ароматом весны, который заполняет каждый уголок парков, садов и скверов.

Согласно прогнозу Гисметео, в апреле дневная температура составит +18…+20 градусов. С середины месяца возможны кратковременные дожди, которые продержатся примерно неделю. При таких температурах, как отмечают местные жители, уже можно увидеть туристов в легкой одежде.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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