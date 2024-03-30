Погрузитесь в историю: самые популярные достопримечательности в мире

Многие люди наслаждаются путешествиями, поскольку это прекрасное времяпрепровождение.
Фото: Openverse by S J Pinkney is licensed under CC BY 2.0
Путешественники имеют уникальную возможность погрузиться в культуру и историю любой страны.
Каждый год популярность достопримечательностей меняется, но некоторые из них остаются востребованными из года в год.
Вот несколько самых популярных достопримечательностей:
Многие мечтают увидеть Колизей своими глазами, стоящий уже почти две тысячи лет. Считается, что его строительство заняло не менее восьми лет. Этот величественный амфитеатр способен вместить до пятидесяти тысяч зрителей одновременно.
Одним из самых известных мест в мире является знаменитый Гранд-базар, расположенный в столице Турции. Считается, что каждый год на рынок приходит не менее 90 миллионов туристов. Интересный факт заключается в том, что он был построен пять веков назад.
Трудно найти более популярное место, чем знаменитые пирамиды Египта, возраст которых составляет несколько тысяч лет. Многочисленные загадки Древнего Египта продолжают волновать лучших ученых планеты.
Каждый год около восьми миллионов туристов отправляются полюбоваться Великой Китайской стеной, ее протяженность составляет около девяти тысяч километров.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ