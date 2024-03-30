Путешествия с кошкой: как принять решение, которое лучше для вашего питомца

Эксперты объяснили, почему не стоит брать с собой в путешествие кошку

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В период отпусков многие владельцы домашних животных сталкиваются с дилеммой, что делать со своими питомцами. Одни предпочитают передать кошку родственникам или друзьям, чтобы они могли присмотреть за ней. Другие предоставляют ключи знакомым, которые временами заходят к питомцу, кормят его и меняют воду.

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В последнее время некоторые владельцы предпочитают брать своих питомцев с собой в путешествия. Однако это решение имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, кажется правильным, что кошка будет с хозяином, получит внимание и необходимые ресурсы.

Однако важно учитывать психологические особенности животного. Например, собаки обычно очень привязаны к людям и тяжело переносят разлуку. В отличие от них, кошки чаще привязаны к своему дому, а не к конкретным людям.

Из-за этого эксперты не рекомендуют брать кошек с собой в путешествия. Более разумным решением будет найти достойного человека, который будет регулярно навещать питомца, что поможет ему избежать стресса.