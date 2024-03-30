МЧС предупреждает: опасность на Кубани из-за высокого риска пожаров

Краснодарскому краю угрожает опасность - предупреждает МЧС

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Кубани объявлено штормовое предупреждение, об этом сообщили в пресс-службе местного управления МЧС России.

Фото: https://www.belanta.vet/

В воскресенье, 31 марта, ожидается повышенная пожароопасность четвёртого класса в северной части и юго-восточных районах Краснодарского края. Спасатели призывают жителей и посетителей региона соблюдать меры пожарной безопасности, включая запрет на использование открытого огня в лесах, особенно рядом со сухой травой и поваленными деревьями.

В случае оказания вблизи лесного пожара и невозможности его быстрого тушения, рекомендуется покинуть опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению распространения огня. Ранее в марте стало известно о планах привлечения большего числа туристов из Бахрейна и Саудовской Аравии в популярный курорт "Красная Поляна" в Сочи.

Планируется организация прямых чартерных рейсов из Манамы в Сочи и обратно, что должно способствовать увеличению числа посетителей, особенно в игорной зоне курорта.