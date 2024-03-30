Самое старое дерево в мире: ему более 5000 лет

В какой стане самое старое дерево в мире

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

На нашей планете обнаружено самое древнее дерево, стоящее свидетелем событий последних 5000 лет.

Фото: Openverse by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0

Это гигантское дерево — кипарис, произрастающий в Южной Америке, было названо "Прадедом всех хвойных деревьев".

Кипарис, известный как Великий Прадед, имеет возраст более 5000 лет.

Открыто оно было в Чили в 1972 году, но его исследование началось только в 2020 году.

Научное сообщество утверждает, что этот патагонский кипарис является самым крупным деревом в Южной Америке, с диаметром ствола более 4 метров и высотой 28 метров.

Анализ образцов коры показал, что некоторые из них имеют возраст около 2400 лет.

Исследования корней и материалов из сердцевины дерева все еще продолжаются.

С вероятностью в 80%, ученые утверждают, что возраст кипариса превышает 5000 лет, что совпадает с временем, когда человечество только начинало использовать письменность на папирусах.

Если эти данные подтвердятся, то рекорд возраста дерева Мафусаила, составляющий 4850 лет, будет побит.