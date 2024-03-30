Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Зеленский уволил ряд помощников и советников
Кинологи рассказали, как понять настроение собаки
Лимонный пирог: пошаговый рецепт
Scientific Reports: со временем тексты песен стали более простыми и агрессивными
Свёкла богата железом, калием и витаминами группы В
Советует косметолог: как избавиться от растяжек на теле
Собор Sargada Familia, строящийся 142 года, достроят в 2026 году
Как вырастить модные сухоцветы?
Западные фармкомпании испытывали на Украине вызывающий рак препарат
Самое старое дерево в мире: ему более 5000 лет

В какой стане самое старое дерево в мире

1:13
Туризм

На нашей планете обнаружено самое древнее дерево, стоящее свидетелем событий последних 5000 лет.

В какой стане самое старое дерево в мире
Фото: Openverse by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0

Это гигантское дерево — кипарис, произрастающий в Южной Америке, было названо "Прадедом всех хвойных деревьев".

Кипарис, известный как Великий Прадед, имеет возраст более 5000 лет.

Открыто оно было в Чили в 1972 году, но его исследование началось только в 2020 году.

Научное сообщество утверждает, что этот патагонский кипарис является самым крупным деревом в Южной Америке, с диаметром ствола более 4 метров и высотой 28 метров.

Анализ образцов коры показал, что некоторые из них имеют возраст около 2400 лет.

Исследования корней и материалов из сердцевины дерева все еще продолжаются.

С вероятностью в 80%, ученые утверждают, что возраст кипариса превышает 5000 лет, что совпадает с временем, когда человечество только начинало использовать письменность на папирусах.

Если эти данные подтвердятся, то рекорд возраста дерева Мафусаила, составляющий 4850 лет, будет побит.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа

Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.

Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Игорь Николаев заявил об идиллии в отношениях с женой Юлией Проскуряковой
Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой
Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы
Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Даже хилая рассада оживёт: вот чем её нужно полить — органический стимулятор роста растений
"Пугалкина": Сергей Соседов жестко прошелся по творчеству Пугачевой
Кошка укажет, что в доме есть негатив: важные признаки в ее поведении
Кошка укажет, что в доме есть негатив: важные признаки в ее поведении
Последние материалы
Родион Газманов пожаловался на хейтеров, которые отправляют его на СВО
Ветеринары назвали породы кошек, которые не уживутся вместе
Огромные цветки различных оттенков: малопе
NewScientist: с 1979 года наблюдается увеличение продолжительности тепловых волн
Одним из признаков алкоголизма является потеря контроля над выпитым
Россия поможет Кубе пережить один из самых глубоких кризисов
В Росреестре прокомментировали новые правила перепланировки
Сыворотки: почему они необходимы в уходе и какими бывают
Navodka: бизнес КНР вслед за Казахстаном объявил эвакуацию с Украины
Как владельцы машин делают из обычной замены свечей настоящий кошмар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников