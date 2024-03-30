Самое старое дерево в мире: ему более 5000 лет

На нашей планете обнаружено самое древнее дерево, стоящее свидетелем событий последних 5000 лет.
Это гигантское дерево — кипарис, произрастающий в Южной Америке, было названо "Прадедом всех хвойных деревьев".
Кипарис, известный как Великий Прадед, имеет возраст более 5000 лет.
Открыто оно было в Чили в 1972 году, но его исследование началось только в 2020 году.
Научное сообщество утверждает, что этот патагонский кипарис является самым крупным деревом в Южной Америке, с диаметром ствола более 4 метров и высотой 28 метров.
Анализ образцов коры показал, что некоторые из них имеют возраст около 2400 лет.
Исследования корней и материалов из сердцевины дерева все еще продолжаются.
С вероятностью в 80%, ученые утверждают, что возраст кипариса превышает 5000 лет, что совпадает с временем, когда человечество только начинало использовать письменность на папирусах.
Если эти данные подтвердятся, то рекорд возраста дерева Мафусаила, составляющий 4850 лет, будет побит.
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