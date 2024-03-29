Путин призывает к развитию туризма в Крыму: уникальные возможности для отдыха у моря

Президент Российской Федерации Владимир Путин призывает выделить и продемонстрировать туристам все привлекательные особенности Крыма, подчеркнув важность организации поездок к морю через трассу "Таврида".
"Необходимо сделать всё возможное для того, чтобы мы выделили привлекательные стороны этой области и обеспечили людям оптимальные условия для отдыха. Транспортная инфраструктура играет в этом ключевую роль", — отметил глава государства на заседании, посвященном развитию федеральных круглогодичных морских курортов.
Путин подчеркнул, что Крым является уникальным местом на земле, и развитие туризма здесь имеет большое значение.
"Куда бы вы ни посмотрели, везде вокруг идеальная красота. Можно создать условия, которые будут непревзойденными не только в мире, но и на Черноморском побережье", — подчеркнул российский лидер.
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