Владимир Путин о защите Байкала: экология в центре стратегии развития туризма

Путин призвал заботиться об экологии на Байкале при развитии туризма

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости уделить особое внимание экологической составляющей при развитии туризма на озере Байкал, который является общемировым достоянием.

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"Мы осознаём важность бережного отношения к Байкалу. Это мировое достояние, и поэтому защита его экологии должна быть приоритетной. В ходе совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов я подчеркнул, что необходимо обратить внимание именно на этот аспект", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул важность использования современных технологий при развитии туризма на озере, чтобы избежать ошибок, которые впоследствии придётся исправлять. "Поэтому я призываю начинать этот путь с применения современных инноваций", — добавил президент.