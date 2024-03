Владимир Путин о защите Байкала: экология в центре стратегии развития туризма

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости уделить особое внимание экологической составляющей при развитии туризма на озере Байкал, который является общемировым достоянием.

