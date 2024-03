Дебош на Пхукете: турист из России стал причиной обращения полиции из-за алкоголя

Полиция на острове Пхукет в Таиланде призвала иностранных посетителей соблюдать умеренность в потреблении алкоголя. Это обращение стало результатом инцидента с российским туристом по имени Александр Т. По сообщениям, он устроил дебош около пляжа Карон, вступив в драку с другим посетителем.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository