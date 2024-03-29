Дебош на Пхукете: турист из России стал причиной обращения полиции из-за алкоголя

Туристов в Таиланде попросили меньше пить алкоголь

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Полиция на острове Пхукет в Таиланде призвала иностранных посетителей соблюдать умеренность в потреблении алкоголя. Это обращение стало результатом инцидента с российским туристом по имени Александр Т. По сообщениям, он устроил дебош около пляжа Карон, вступив в драку с другим посетителем.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Попытки местных жителей разнять ссорившихся людей не увенчались успехом, и полиция была вызвана на место происшествия. Полицейские вмешались, однако сначала это не остановило участников конфликта. Согласно официальной информации, один из полицейских, пытавшихся разнять драку, был атакован несколькими ударами от россиянина. В результате ему пришлось применить электрошокер для прекращения конфликта.

Туриста сначала доставили в больницу, а затем в полицейский участок. Официальные источники не уточняют, будут ли ему предъявлены какие-либо обвинения, но с учетом законодательства Таиланда его действия могут быть рассмотрены как отказ следовать указаниям полиции и нападение на офицера. В распоряжении полиции имеются видеозаписи с камер наблюдения, а также есть доказательства синяков и ссадин от ударов. В соответствии с местным законодательством за такие действия предусмотрены различные наказания, включая реальные сроки лишения свободы. По меньшей мере, туристу грозит депортация и внесение его в черный список.