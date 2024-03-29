Пивные путешествия: карта стран с самыми выгодными ценами на напиток по всему миру

В какой стране самое дешёвое пиво

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Великобритании была составлена карта стран с наиболее доступным пивом для туристов.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По результатам исследования, самые низкие цены на пиво зафиксированы в Нигерии — всего 25 пенсов (примерно 30 рублей). Тем не менее, авторы отмечают, что это не самый предпочтительный выбор для отдыха. На втором месте оказалась Белоруссия, где цена на пиво чуть выше — 75 пенсов (примерно 87 рублей), но это уже за пинту. В список также вошли Китай, Вьетнам, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Колумбия и Филиппины.

Стоимость пива для британских туристов значительно выше — около 4,58 фунтов (примерно 535 рублей) за литр, что превышает среднюю цену в московских ресторанах.

Кроме того, исследователи выявили страны с наиболее дорогим пивом в ресторанах. В этот список вошли Оман и Эмираты, где цена на пиво составляет от 8 до 8,5 фунтов (от 930 до 1000 рублей). Среди них также были все скандинавские страны, причем самое дорогое пиво обнаружено в Норвегии — 7,44 фунта (примерно 866 рублей).

Несмотря на любовь многих к пиву, некоторые эксперты считают его вредным для здоровья.

Где самое дешёвое пиво в мире?