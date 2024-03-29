Экономьте на путешествиях: отказ от дорогих Миконоса и Санторини в пользу бюджетных островов Греции

Один из жителей Греции на форуме Reddit предложил избегать двух местных островов из-за их высоких цен и огромного потока туристов: Миконоса и Санторини. Вместо этого он посоветовал обратить внимание на менее переполненные и более доступные острова в стране.
Автор объяснил, что на Миконосе и Санторини цены "грабительские", используемые местными жителями этих островов для извлечения прибыли из туристов. Даже базовые товары там стоят очень дорого, поэтому остаться там на более продолжительный срок, чем на три дня, не рекомендуется.
Вместо этого, для знакомства с Грецией, он предложил отправиться в Афины. Посетив их, можно совершить короткие поездки на близлежащие острова, такие как Эгина, Ангистри, Порос, Идра и Спецес.
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