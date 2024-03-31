Эксперты раскрыли информацию о стоимости отдыха в Южной Африке

Популярность туров в ЮАР растет среди российских туристов

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Эксперты отмечают увеличение популярности туров в страны Южной Африки. Российские туристы проявляют все больший интерес к экзотическим направлениям. Кроме того, на рынке появляются новые варианты полетов, и туристические организации Африки проявляют активность в отношении привлечения российских путешественников, сообщает АТОР.

Фото: commons.wikimedia.org by South African Tourism is licensed under CC BY 2.0

Туроператоры предлагают разнообразные программы с русскоязычными гидами. Особенно популярны среди путешественников комбинированные туры, включающие экскурсии на материке и отдых на пляже, посещение Южно-Африканской Республики вместе с Намибией, Замбией, Зимбабве, Мозамбиком, Ботсваной. Специалисты советуют ограничивать количество стран в одной поездке не более четырех.

Путешествия в Африку остаются довольно дорогими. Например, стоимость 14-дневного тура и посещением пяти стран начинается от 1 миллиона 736 тысяч рублей за двоих, включая авиаперелет. 9-дневный тур, включающий посещение Кейптауна, Йоханнесбурга и сафари в Национальном парке Крюгера, стоит от 770,3 тысяч рублей за двоих. Путешествие по маршруту Найроби — Абердэр — Найваша — Масаи-Мара — Найроби на 5 ночей доступно за 345 тысяч рублей за двоих, без учета стоимости авиабилетов.