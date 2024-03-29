Почему стюардессы рекомендуют избегать использования столиков в самолётах: секреты безопасного путешествия

Стюардесса порекомендовала пассажирам не пользоваться столиком для еды в самолёте

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса из зарубежной авиакомпании предупредила о потенциальной опасности использования столиков для еды на борту самолётов, сообщает издание Express. По её мнению, такая практика может представлять определённые риски.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Она пояснила, что некоторые пассажиры могут использовать столики не по назначению, например, ставить на них ноги, опираться головой или менять подгузники детям, что нарушает стандарты гигиены. Поэтому она рекомендует перед употреблением пищи на столиках протирать их антибактериальными салфетками. Кроме того, у бортпроводников не всегда достаточно времени для тщательной очистки каждого столика между рейсами.

Другая стюардесса, представляющая авиакомпанию TUI, советует пассажирам никогда не ходить в туалет без обуви, так как полы в самолётах могут быть очень загрязнёнными.