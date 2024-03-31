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Востребованные форматы отдыха: Cosmos Hotel Group отметил рост интереса к оздоровлению и формату "всё включено"

Всё больше россиян придают значение оздоровительному и семейному отдыху

1:12
Туризм » Регионы » Россия

Оператор гостиничного бизнеса Cosmos Hotel Group, в преддверии наступления летнего сезона, представил новые тенденции в сфере туризма. В подготовке к отпускам российские туристы активно бронируют проживание в различных уголках страны. В этом весеннем сезоне уровень бронирования превышает показатели 2023 года в 1,5 раза.

Всё больше россиян придают значение оздоровительному и семейному отдыху
Фото: commons.wikimedia.org by Евгений Лодянов is licensed under CC BY-SA 4.0

Количество запросов на размещение в отелях, предлагающих оздоровительный отдых, увеличилось более чем на четверть. Интерес к формату "все включено" также растет. На данный момент только 15-20% объектов на Черном море и некоторых подмосковных курортах предлагают данный формат. Спрос на семейные номера вырос на 40% по сравнению с 2023 годом, а на премиальные категории — на 10%.

Специалисты также отмечают увеличивающийся интерес российских туристов к аутентичным локациям. Помимо комфорта, гостей отелей привлекает возможность погрузиться в местную культуру. Среди наиболее популярных регионов специалисты выделяют Краснодарский край и Ставрополье, Северный Кавказ, Мурманскую и Архангельскую области, а также Карелию.

 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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