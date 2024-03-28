От Парижа до Мальдив: романтические путешествия с руководителем турфирмы и тревел-блогером

Наталия Ансталь, руководитель турфирмы и тревел-блогер, подчеркивает, что Париж и Италия считаются одними из наиболее романтичных мест для поездок.
Также она упоминает Испанию и Мальдивы, которые идеально подходят для проведения медового месяца.
"Италия привлекает своими живописными видами, а также гостеприимством местных жителей. Испания и Мальдивы также заслуживают внимания в списке самых романтичных мест на земле. Если вы планируете свадебное путешествие, то стоит рассмотреть эти направления", — подчеркнула она.
Эксперт по туризму советует не забывать о хорошем настроении во время поездок. Она отмечает, что вместе с любимым человеком даже дождливый Санкт-Петербург может показаться романтичным.
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