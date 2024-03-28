Узбекистанские тайны: уникальные обычаи Узбекистана в глазах российской блогерши

Россиянка съездила в Узбекистан и удивилась странным привычкам местных

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественница из России посетила Узбекистан и поделилась своими впечатлениями о необычных местных обычаях в своем личном блоге на платформе "Дзен".

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Вначале она отметила, что женщины в этой азиатской стране часто стремились прикоснуться к ней или сфотографироваться, объясняя это тем, что, согласно местным поверьям, прикосновение к блондинкам приносит удачу и счастье.

Также ее поразило, что в Узбекистане не принято использовать столы и стулья.

"Когда мы гостили в узбекской семье, еду подавали прямо на пол. Даже низкого столика не было", — рассказала она, добавив, что местные едят руками, а не столовыми приборами.

Кроме того, россиянка считает необычной традицию отмечать свадьбы в Узбекистане величественно.

"Празднование длится несколько дней, а число гостей редко бывает меньше 500 человек. Зачем приглашать на свое торжество столь много незнакомых людей?" — задалась вопросом она.

Путешественница также отметила еще одну особенность узбекской культуры — трудность сказать "нет".

"Это связано с восточной гостеприимностью, — пояснила она. — Местные люди почему-то считают, что отказ может обидеть собеседника".

Та же блогерша заметила, что российские женщины вызывают уважение и восхищение у мужчин в Узбекистане, потому что они активно зарабатывают и сами путешествуют.

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