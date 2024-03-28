Узбекистанские тайны: уникальные обычаи Узбекистана в глазах российской блогерши

Путешественница из России посетила Узбекистан и поделилась своими впечатлениями о необычных местных обычаях в своем личном блоге на платформе "Дзен".
Вначале она отметила, что женщины в этой азиатской стране часто стремились прикоснуться к ней или сфотографироваться, объясняя это тем, что, согласно местным поверьям, прикосновение к блондинкам приносит удачу и счастье.
Также ее поразило, что в Узбекистане не принято использовать столы и стулья.
"Когда мы гостили в узбекской семье, еду подавали прямо на пол. Даже низкого столика не было", — рассказала она, добавив, что местные едят руками, а не столовыми приборами.
Кроме того, россиянка считает необычной традицию отмечать свадьбы в Узбекистане величественно.
"Празднование длится несколько дней, а число гостей редко бывает меньше 500 человек. Зачем приглашать на свое торжество столь много незнакомых людей?" — задалась вопросом она.
Путешественница также отметила еще одну особенность узбекской культуры — трудность сказать "нет".
"Это связано с восточной гостеприимностью, — пояснила она. — Местные люди почему-то считают, что отказ может обидеть собеседника".
Та же блогерша заметила, что российские женщины вызывают уважение и восхищение у мужчин в Узбекистане, потому что они активно зарабатывают и сами путешествуют.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".