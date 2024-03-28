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Идеальный отдых в апреле: лучшие направления для российских туристов

Топ мест для отдыха в апреле 2024

2:38
Туризм

Апрель — это период, когда природа вступает в свои права, и привлекает нас свежестью воздуха и возможностью отдохнуть на природе. В это время цены на отдых еще не так высоки, как в пиковый летний сезон.

Топ мест для отдыха в апреле 2024
Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Где именно могут отдохнуть россияне в апреле? Вот несколько рекомендаций для туристов:

Пляжный отдых
В апреле 2024 года Средиземноморье представляет собой идеальное место для отдыха. Здесь еще не так жарко, как летом, но вода уже достаточно теплая для купания. Курорты у Красного и Мертвого морей ожидают посетителей, а также далекие берега Кубы, Доминиканской Республики и Мексики привлекают любителей экзотики.

В ОАЭ уже наступило жаркое солнечное время, температура воды превышает 25 °C. В Тунисе в апреле более прохладно и умеренно, поэтому для отдыха лучше выбрать отель с теплым бассейном.

Египет уже нагрелся, но до настоящей жары еще далеко. Здесь комфортно не только купаться, но и посещать экскурсии. Цены в это время года весьма приемлемы — отличный момент для поездки!

Пляжный сезон в Марокко начинается лишь в конце апреля, поэтому лучше выбирать места отдыха возле теплой бухты Агадира. Виза для граждан России здесь не требуется, что делает подготовку к поездке более простой.

Горнолыжный отдых
Те, кто еще не насытился зимой, могут насладиться катанием на лыжах и сноуборде. В апреле еще можно посетить Домбай, Красную Поляну, Горный Алтай и Эльбрус. Пока другие туристы мигрируют к теплым морям, можно спокойно наслаждаться видами заснеженных гор. Отели не переполнены, на спусках нет толп — отличное время для отдыха.

Отдых без визы
Некоторые предпочитают спонтанные поездки, организованные за день-два до отъезда. Для таких туристов отлично подходят поездки в страны с безвизовым режимом. Во второй месяц весны в Абхазии еще прохладно, но красота природы уже очаровывает, а озеро Рица выглядит великолепно в любое время года.

Грузия — бюджетное направление для отдыха в апреле, хотя в это время там может быть прохладно. Однако это не мешает наслаждаться местной кухней, экскурсиями к старым монастырям и горным пейзажам.

Не обязательно покидать страну, чтобы насладиться весенним отдыхом. В России тоже много мест, где отдых в апреле станет идеальным вариантом. Например, в Крыму, где середина весны сопровождается цветением различных растений. Сочи, как всесезонный курорт, радует гостей в любое время года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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