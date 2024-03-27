Круизное приключение превратилось в кошмар: пара рассказывает о своем приключении во время празднования свадебного юбилея

Пара отпраздновала годовщину свадьбы на круизе и описала приключение фразой «травмирующий кошмар»

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пара в празднование пятилетней годовщины свадьбы отправилась в круиз и столкнулась с сильным штормом. По сообщениям британского таблоида Daily Mail (DM), 31-летние Алиша и Нейт Дауни забронировали круиз Royal Caribbean за 3,3 тысячи долларов, рекомендованный друзьями и семьей. Однако их отдых обернулся кошмаром.

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Алиша поделилась, что погода быстро ухудшилась, корабль раскачивало, и объявили о шторме, призывая пассажиров "найти убежище". Когда они вернулись в свою каюту, начался хаос: вода затекла через балконную дверь, бокал с вином упал и разбился, вещи разлетелись. Они спустились вниз и увидели битое стекло и кричащих людей в спасательных жилетах.

Хотя они благополучно вернулись домой, Алиша и Нейт не получили удовольствия от круиза.

"Мы потратили много денег, чтобы испытывать стресс вдали от дома", — жаловалась Алиша.