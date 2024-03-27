Новые Таиландские законы: как это влияет на российских граждан на местных курортах

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Таиланд вводит новые жесткие правила для иностранцев

Туризм

В Таиланде нарастает волна преследований в отношении определенной группы россиян — тех, кто трудится на местных курортах без соответствующего разрешения. В результате этой политики тысячи россиян подвергаются постоянной угрозе ареста, поскольку местные власти решили ужесточить санкции в отношении лиц, работающих в стране без необходимых документов.

Таиланд вводит новые жесткие правила для иностранцев
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Издание Pattaya Mail информирует, что преследования в первую очередь касаются лиц, занятых в секторах, требующих специального разрешения на деятельность, таких как туризм, такси и агентства по недвижимости. Подчеркивается, что местные власти осуществляют контроль за нарушителями выборочно, уделяя особое внимание курортам Пхукет, Чиангмай и Паттайя, где численность иностранных работников, включая россиян, значительна.

Преследования уже начались на Пхукете, где иммиграционная полиция задержала несколько российских граждан. В подобных случаях основным вариантом для нарушителей является депортация и пожизненный запрет на въезд в Таиланд. Тем не менее, имеются способы остаться в стране и продолжить работать, в том числе через взятки в правоохранительных органах, где выявлены случаи незаконного выдачи тайских документов личности.

Кроме того, недавние изменения в законодательстве Таиланда направлены на противодействие нелегальному трудоустройству иностранцев. Однако из-за неоднозначных формулировок многие виды деятельности для иностранцев остаются неопределенными, что вызывает тревогу и непонимание, особенно среди российских граждан, работающих в стране. Они испытывают страх перед возможностью ареста и депортации.

На данный момент власти Таиланда рассматривают возможность ужесточения правил, в том числе по вопросам приобретения иностранцами земельных участков и требований к трудоустройству. Также обсуждается возможность нанесения на визы иностранцев штампов "работа запрещена", если у них нет соответствующего разрешения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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