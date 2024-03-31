Качество воздуха по данным IQAir: лучшие направления для здорового отдыха

Специалисты выделили страны с наилучшим качеством воздуха

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Сегодня многих путешественников беспокоит состояние окружающей среды, в том числе качество воздуха. К сожалению, не в каждой стране воздух является достаточно чистым, как свидетельствуют данные швейцарской компании IQAir, которая недавно представила соответствующий отчет.

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Из 134 стран всего лишь 10 соответствуют строгим нормам по качеству воздуха, установленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Среди них Финляндия, Эстония, Пуэрто-Рико, Австралия, Новая Зеландия, Бермуды, Гренада, Исландия, Маврикий и Французская Полинезия. В этих регионах содержание твердых микрочастиц и мельчайших капель PM2,5 не превышает 5 мкг/м³. Именно эти частицы являются наиболее опасными для здоровья человека, так как способны проникать через биологические барьеры. В странах с самым загрязненным воздухом этот показатель превышает 50.

Маврикий, расположенный в Индийском океане, единственное самостоятельное государство, где содержание PM2,5 в воздухе составляет менее 4 мкг/м³. Это круглогодичное туристическое направление, где даже зимой температура воздуха держится в пределах 18-28 °C. Маврикий славится своим высококлассным сервисом, прекрасными пляжами и множеством возможностей для активного отдыха и экскурсий.