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Качество воздуха по данным IQAir: лучшие направления для здорового отдыха

Специалисты выделили страны с наилучшим качеством воздуха

1:30
Туризм » Путешествия

Сегодня многих путешественников беспокоит состояние окружающей среды, в том числе качество воздуха. К сожалению, не в каждой стране воздух является достаточно чистым, как свидетельствуют данные швейцарской компании IQAir, которая недавно представила соответствующий отчет.

Специалисты выделили страны с наилучшим качеством воздуха
Фото: commons.wikimedia.org by Maritim Hotelgesellschaft is licensed under CC BY 3.0

Из 134 стран всего лишь 10 соответствуют строгим нормам по качеству воздуха, установленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Среди них Финляндия, Эстония, Пуэрто-Рико, Австралия, Новая Зеландия, Бермуды, Гренада, Исландия, Маврикий и Французская Полинезия. В этих регионах содержание твердых микрочастиц и мельчайших капель PM2,5 не превышает 5 мкг/м³. Именно эти частицы являются наиболее опасными для здоровья человека, так как способны проникать через биологические барьеры. В странах с самым загрязненным воздухом этот показатель превышает 50.

Маврикий, расположенный в Индийском океане, единственное самостоятельное государство, где содержание PM2,5 в воздухе составляет менее 4 мкг/м³. Это круглогодичное туристическое направление, где даже зимой температура воздуха держится в пределах 18-28 °C. Маврикий славится своим высококлассным сервисом, прекрасными пляжами и множеством возможностей для активного отдыха и экскурсий.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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