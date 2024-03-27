Оппозиция в Турции: почему СНР выступает против привлечения туристов с ограниченным бюджетом

Анталия заявила, что больше не хочет видеть бедных туристов у себя на курортах

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представители оппозиционной СНР в Турции высказались против привлечения в Анталию туристов с ограниченным бюджетом.

Фото: Wikipedia by S B is licensed under CC BY 2.0

Лидер партии, Озгюр Озель, критикует посетителей, которые экономят и не покидают границ отеля во время пребывания в городе. Он подчеркивает важность привлечения туристов, готовых тратить много во время отпуска, особенно в свете неудовлетворительных финансовых показателей города.

Озель указывает на разницу в ежедневных расходах туристов, отмечая, что средний посетитель в Анталии тратит около 99 долларов в день, в то время как в Испании этот показатель достигает 200 долларов, а турецкие туристы за границей могут тратить до 639 долларов в день.

Политик также обращает внимание на то, что в 2023 году Анталия внесла в государственную казну налогов на сумму, соответствующую 3,3% от общего национального дохода Турции, что составляет 73,6 миллиарда лир. Однако только 9% этой суммы, то есть 7,1 миллиарда лир, было выделено на развитие города.