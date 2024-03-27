Избегайте туристических ловушек: как не переплатить в ресторанах Испании

Стало известно о двух ловушках в ресторанах Испании

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Журнал The Sun предупреждает, что при посещении Испании многие туристы могут попасть в ловушки, которые выдают их как иностранцев и могут привести к ненужным расходам.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Одна из таких ловушек — это выбор ресторанов, начинающих обслуживание обеда раньше стандартного времени в Испании (14:30-16:00). Если заведение открыто раньше, скорее всего, оно ориентировано на туристов и устанавливает завышенные цены на блюда. Рекомендуется предпочитать места, где пообедают местные испанцы.

Другая распространенная ловушка — это предложение паэльи вечером. Поскольку это традиционное блюдо для обеда, заведения, предлагающие его на ужин, чаще всего ориентированы на туристов и могут устанавливать завышенные цены. Также стоит избегать ресторанов с фотографиями блюд на входе, так как это может свидетельствовать о завышенных ценах.

Кроме того, путешественники могут столкнуться с дополнительными расходами в ресторанах за такие услуги, как "столики на солнце" или отказ обслуживания одиночных посетителей. Например, женщину могут выгнать из ресторана, если она пришла одна, и предложить свободный столик компании отдыхающих.