Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Выберу.ру": каждому восьмому россиянину поступило предложение о фейковых сборах жертвам теракта в "Крокусе"
Калорий меньше, а вес больше: почему не удается похудеть при сильном дефиците калорий и голодании
Автоэксперт Мершиев рассказал, что обязательно нужно сделать с машиной весной
Топ-5 самых маленьких пород, которые завоевали сердца собаководов
Рецепт приготовления сэндвича с салатом из цветной капусты
Что делать, чтобы начать худеть: помогут ли занятия бегом?
Нейробиологи нашли новый путь лечения алкоголизма у людей, переживших травмы
За последние пять лет продажи антидепрессантов в РФ достигли исторического максимума
После теракта в "Крокусе" мигрантам по всей России будет запрещено работать в такси
Необычный опыт: как визит к нудисту изменил взгляд российского путешественника на культурные различия

Россиянин сходил к британцу-нудисту и описал ситуацию фразой «заставляет вздрогнуться»

Туризм

Российский блогер, путешественник, рассказал о своем визите к своему британскому знакомому, который является нудистом, и отметил, что это был глубокий опыт для него. Он поделился своими впечатлениями на платформе "Дзен".

Россиянин сходил к британцу-нудисту и описал ситуацию фразой «заставляет вздрогнуться»
Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

По его словам, когда он впервые побывал в доме своего друга Ника, он был удивлен тем, что все гости ходили там без одежды, как и сам Ник, который также раскрывал этот факт через многочисленные фотографии на стенах своего дома. Изначально блогер хотел уйти, но в конечном итоге решил остаться, сохраняя при этом свою одежду. Он подчеркнул, что этот необычный опыт помог ему понять и принять разнообразие культурных особенностей мира.

Блогер подчеркнул, что хотя он остался одетым, его друг не настаивал на том, чтобы и он разделся. В последующие дни Ник носил полотенце, что выглядело более приемлемо в их общении, по мнению российского путешественника.

Этот опыт оказался для него уроком терпимости и открытия новых горизонтов. Другой российский блогер, Алексей Кутовой, ранее поделился своими впечатлениями о том, что он не стремился углубить свое общение с британками, встреченными во время своих путешествий. Он отметил, что они, по его мнению, склонны к чрезмерному употреблению алкоголя и несдержанному поведению.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае

ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.

При обыске у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае нашли миллионы валюты и люксовые авто
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Огородные хитрости: чем подкормить рассаду помидоров после пикировки
Огородные хитрости: чем подкормить рассаду помидоров после пикировки
Последние материалы
Топ-5 самых маленьких пород, которые завоевали сердца собаководов
Турция доигралась в поддержке терроризма. Россия не простит ей теракт в "Крокусе"
Рецепт приготовления сэндвича с салатом из цветной капусты
Что делать, чтобы начать худеть: помогут ли занятия бегом?
Нейробиологи нашли новый путь лечения алкоголизма у людей, переживших травмы
Россиянин сходил к британцу-нудисту и описал ситуацию фразой «заставляет вздрогнуться»
За последние пять лет продажи антидепрессантов в РФ достигли исторического максимума
После теракта в "Крокусе" мигрантам по всей России будет запрещено работать в такси
Владимир Вдовиченков из "Бригады" заявил, что никогда не видел собственного внука
Как экономить на общественном транспорте?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников