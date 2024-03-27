Необычный опыт: как визит к нудисту изменил взгляд российского путешественника на культурные различия

Россиянин сходил к британцу-нудисту и описал ситуацию фразой «заставляет вздрогнуться»

Российский блогер, путешественник, рассказал о своем визите к своему британскому знакомому, который является нудистом, и отметил, что это был глубокий опыт для него. Он поделился своими впечатлениями на платформе "Дзен".

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По его словам, когда он впервые побывал в доме своего друга Ника, он был удивлен тем, что все гости ходили там без одежды, как и сам Ник, который также раскрывал этот факт через многочисленные фотографии на стенах своего дома. Изначально блогер хотел уйти, но в конечном итоге решил остаться, сохраняя при этом свою одежду. Он подчеркнул, что этот необычный опыт помог ему понять и принять разнообразие культурных особенностей мира.

Блогер подчеркнул, что хотя он остался одетым, его друг не настаивал на том, чтобы и он разделся. В последующие дни Ник носил полотенце, что выглядело более приемлемо в их общении, по мнению российского путешественника.

Этот опыт оказался для него уроком терпимости и открытия новых горизонтов. Другой российский блогер, Алексей Кутовой, ранее поделился своими впечатлениями о том, что он не стремился углубить свое общение с британками, встреченными во время своих путешествий. Он отметил, что они, по его мнению, склонны к чрезмерному употреблению алкоголя и несдержанному поведению.