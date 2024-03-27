Авиакомпания S7 оштрафована на 30 тысяч рублей за овербукинг: подробности

Авиакомпания S7 была оштрафована за продажу лишних билетов

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Западно-Сибирская транспортная прокуратура вынесла штраф в размере 30 тысяч рублей авиакомпании S7 (АО "Авиакомпания ”Сибирь"") за овербукинг, сообщает официальный источник.

Фото: wikimedia.org by Сергей Коровкин 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В ноябре 2023 года S7 продала количество билетов, превышающее вместимость самолета, что привело к отказу в посадке некоторым пассажирам.

По данным прокуратуры, двум пассажирам, летевшим из Новосибирска в Красноярск, было отказано в посадке из-за превышения количества ожидаемых пассажиров над доступными местами на борту.

В результате авиакомпания выплатила компенсации пассажирам, чьи билеты были аннулированы из-за овербукинга, и было представлено руководству мероприятие по устранению подобных нарушений.

S7 стала второй авиакомпанией, попавшей под воздействие овербукинга в последнее время. Предыдущим подобным случаем было нарушение, за которое была оштрафована авиакомпания Aeroflot.