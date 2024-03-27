Увеличение туристического налога в Барселоне: какие изменения ждут посетителей

Барселона увеличивает туристический налог с 1 апреля

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 апреля 2024 года власти Барселоны, Испания, вводят увеличение туристического налога. Этот сбор включает в себя региональный налог, который направляется в бюджет Каталонии и зависит от уровня размещения туриста, а также городской налог в размере 2,75 евро для всех категорий проживания.

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Следовательно, с момента введения этих изменений городской туристический налог увеличится с 2,75 евро до 3,25 евро. Например, турист, остановившийся на ночь в 4-звездочном отеле в Барселоне, будет обязан уплатить налог в размере 4,95 евро, в то время как гости 5-звездочных отелей должны будут заплатить 6,75 евро за каждую ночь, и так далее.

Власти Барселоны заявили, что повышение туристического налога осуществляется в рамках стратегии по привлечению "качественных" туристов. Представитель местной администрации подчеркнул, что такая мера способствует укреплению экономики города и созданию условий для развития культурного и исторического наследия Барселоны.